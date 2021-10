Não queremos moeda digital sendo disruptiva para balanço de bancos, diz Campos Neto

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ressaltou nesta quinta-feira que a autarquia está avançando no tema de moeda digital, mas com cuidado para o processo não ser disruptivo para as instituições financeiras.

“Temos avançado, temos muitas coisas a resolver para assegurar que a moeda digital não seja disruptiva para os balanços dos bancos”, afirmou ele em conferência virtual promovida pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS).

Durante sua participação, o presidente do BC frisou que o open finance no Brasil será “muito inclusivo”, com muitos produtos diferentes sendo colocados na plataforma, incluindo planos de saúde.

O open finance–ou sistema financeiro aberto– vai abrir espaço para a possibilidade de clientes de produtos e serviços compartilharem suas informações entre diferentes instituições autorizadas pelo BC. Eles também vão poder movimentar suas contas bancárias a partir de diferentes plataformas, e não apenas pelo aplicativo ou site do banco.

De acordo com Campos Neto, a mensagem final, no front da inovação e tecnologia, é que o BC quer garantir que não haja produção de dados que se desenvolva de tal forma que, no futuro, o sistema financeiro fique sem competitividade.

(Por Marcela Ayres)

