“Não queremos fazer showmício”, diz Caetano sobre show em apoio a Manuela

O cantor Caetano Veloso comentou na terça-feira (13) sobre a proibição da divulgação de um show que ele pretende fazer para arrecadar fundos à campanha da candidata à prefeitura de Porto Alegre (RS) Manuela D’Avila. Na redes sociais, o cantor disse acreditar que a Justiça vai autorizar a realização do evento.

“Sei que você recorreu ao TRE [Tribunal Regional Eleitoral] e tenho confiança que a Justiça reverterá essa decisão”, escreveu Caetano. A divulgação do show foi proibida após a campanha de Gustavo Paim (PP) alegar que se trata de um showmício, tipo de apresentação artística proibida pela lei eleitoral.

“Não queremos fazer showmício. Queremos te ajudar a arrecadar fundos. Confundir isso com showmício é tão absurdo quanto confundir jantar de arrecadação com distribuição de cesta básica”, diz o post do cantor.

No vídeo que acompanha a publicação, ele também cantou uma música em homenagem à Manuela. “Manu, vou cantar uma música que fiz em Porto Alegre. Penso em você e quero que o espírito luminoso dela acompanhe sua trajetória até a eleição”, afirmou Caetano, que cantou a música “Menino Deus”.

