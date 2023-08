Especialista analisa reputação de Larissa Manoela após ‘briga’ familiar se tonar pública

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 16/08/2023 - 12:56 Compartilhe

Não se fala em outra coisa a não ser sobre o nome de Larissa Manoela após a entrevista chocante que a atriz deu no domingo (13) ao ‘Fantástico’, da TV Globo. Na atração, ela exibiu documentos e conversas com seus pais nas quais mostram que não tinha conhecimento sobre o destino de sua fortuna.

Durante 18 anos de carreira, Larissa foi empresariada por Silvana Taques e Gilberto Elias, mas resolveu romper com eles e, em maio, assumiu o papel como sua própria empresária. Ela abriu mão de seu patrimônio de R$ 18 milhões, deixando toda a fortuna aos genitores.

A imagem de Larissa Manoela diante de toda essa polêmica

À IstoÉ Gente, Higor Gonçalves, jornalista especializado em gestão estratégica de imagem, fez uma análise sobre a reputação de Larissa Manoela após ‘briga’ familiar se tonar pública. Confira!

“É constrangedor ver uma situação que é profissional e ao mesmo tempo familiar, de âmbito privado, sendo tratada publicamente por meio da grande mídia, ainda mais em uma data que foi criada para homenagear os pais. Este episódio seguramente vai estar vinculado por um tempo às figuras das pessoas envolvidas, principalmente à da atriz, que é a única personalidade pública da história, e que vive diretamente da sua imagem. A repercussão da entrevista concedida por ela ao Fantástico foi enorme, sobretudo nas mídias sociais, que nos dias de hoje são ferramentas imprescindíveis para promover visibilidade e gerar novas fontes de renda para profissionais do meio artístico e de outros setores. Apenas no Instagram, no intervalo de poucas horas entre a exibição das chamadas e da entrevista em si, ela atraiu dois milhões de novos seguidores, ampliando a sua base de 49 milhões para 51 milhões de novos fãs”, pontua o profissional.

“Com o crescimento​ nas plataformas digitais, a atriz também pode vir a ampliar as oportunidades de gerar receitas futuras, por meio de novos contratos junto a eventuais patrocinadores. O ganho a curto prazo é indiscutível. A questão é o médio e o longo prazo. Um dos principais traços culturais dos povos latinos, que é parte marcante das suas identidades, é o vínculo à família. O Brasil é um país com profundas raízes latinas, onde a família é vista como sagrada. Uma filha que trata de uma questão profissional e familiar envolvendo os pais, na qual pesa o aspecto financeiro, em um programa de televisão de grande visibilidade, pode facilmente ser rotulada com adjetivos como ‘fria’, ‘desumana’ ou ‘ingrata”, por exemplo, o que já vem acontecendo com a atriz nas mídias sociais”.

“É uma polêmica que remete a questões de ordem moral, que desperta emoções acaloradas e que tende a dividir a opinião da sociedade. O risco para a reputação é muito grande. Acontecimentos deste tipo costumam ficar vinculados ‘ad aeternum’ à imagem de personalidades públicas, por mais que elas tentem se desvencilhar”.

Pode afetar a carreira e o bolso

“As campanhas de publicidade junto a marcas patrocinadoras, especialmente nas plataformas digitais, estão entre as principais fontes de renda de uma celebridade nos dias de hoje. Algumas delas faturam mais com parcerias pagas nas mídias sociais, por exemplo, do quê, no caso de atores, com ​os seus projetos nos palcos ou nas telas. Ao passo que as marcas buscam personalidades que tenham uma ampla base de seguidores​ nas plataformas digitais, visando divulgar os seus produtos, elas também desejam associar-se a figuras que transmitam não apenas carisma, mas, acima de tudo, confiança e credibilidade”, afirma.

“Polêmicas não costumam ser bem vistas​ pelas marcas, principalmente as que envolvem questões da esfera moral.​ Em muitos casos, ​dependendo da controvérsia​, da repercussão e da pressão​ feita pela opinião pública,​ as marcas​ ​são impelidas a se pronunciaram​ rapidamente, ​o que elas costumam fazer quase sempre rescindindo contratos de patrocínio na tentativa de desassociarem-se da celebridade em questão. A depender da polêmica, inclusive, são grandes as chances de​ comprometimento definitivo da imagem, ​da reputação​ e até mesmo ​da carreira da personalidade.​ No caso específico da atriz​, fica a torcida para que ela possa se entender com os seus pais n​o âmbito familiar, e dar continuidade à sua trajetória profissional vitoriosa​ na carreira”, finaliza Higor Gonçalves, jornalista especializado em gestão estratégica de imagem.

