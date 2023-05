Não presuma que o Fed pode proteger a economia dos EUA de um calote de dívida, diz Powell

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/05/2023 - 16:22 Compartilhe

WASHINGTON (Reuters) – É improvável que o Federal Reserve seja capaz de proteger a economia dos Estados Unidos das consequências de uma falha em aumentar o teto da dívida federal norte-americana, e o governo dos EUA nunca deve estar em uma posição em que não seja capaz de pagar todas as suas contas, disse o chair do Fed, Jerome Powell, nesta quarta-feira.

Powell disse em uma coletiva de imprensa após a mais recente decisão do Fed sobre os juros que resolver o impasse do teto da dívida é uma questão do Congresso norte-americano e do governo Biden.

“Não damos conselhos a nenhum dos lados”, afirmou Powell. “Gostaríamos apenas de salientar que é muito importante que isso seja feito. Mas o outro ponto que farei sobre isso, porém, é que ninguém deve presumir que o Fed pode proteger a economia dos potenciais, você sabe, efeitos de curto e longo prazo de uma falha em pagar nossas contas em dia.”

(Por David Lawder)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias