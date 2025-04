‘Não posso ver meus filhos’: entenda o que levou Elton John a perder a visão

O cantor Elton John, de 78 anos, revelou que ficou cego do olho direito e com a visão bastante comprometida no olho esquerdo após sofrer uma infecção ocular grave em julho de 2024. Em entrevista ao jornal The Times, ele contou que ainda está em recuperação e que o processo tem sido lento, dificultando atividades como assistir à TV e ler.

Segundo o oftalmologista Antônio Sardinha, do Hospital de Olhos de Cuiabá (HOC), as infecções oculares mais comuns, como ceratite, conjuntivite e endoftalmite, podem resultar na perda parcial da visão. “Essas infecções são as mais frequentes, e os sinais iniciais aos quais os pacientes devem estar atentos incluem vermelhidão, dor ocular, visão turva, sensibilidade à luz e presença de secreção. É crucial que, ao perceberem qualquer um desses sintomas, busquem atendimento oftalmológico imediato”, alerta Sardinha em conversa com a reportagem de IstoÉ Gente.

O especialista ainda ressalta a importância do diagnóstico precoce para a preservação da visão. “Identificar e tratar a infecção nas fases iniciais pode evitar que o processo inflamatório se agrave, reduzindo o risco de danos permanentes às estruturas oculares. Quanto mais cedo o tratamento for iniciado, maiores são as chances de recuperação total da visão”, afirma o oftalmologista do Hospital de Olhos de Cuiabá (HOC).

As opções de tratamento variam de acordo com a gravidade e o tipo da infecção, podendo incluir antibióticos, antivirais, colírios anti-inflamatórios e, em casos mais graves, cirurgia. “As chances de recuperação da visão dependem da extensão dos danos antes do início do tratamento, sendo melhores quando a infecção é tratada precocemente”, acrescenta Sardinha.

Para evitar complicações, o oftalmologista recomenda medidas preventivas rigorosas, como a higiene adequada das mãos e das lentes de contato, evitar tocar os olhos sem lavar as mãos e proteger os olhos de traumas e exposição a produtos químicos. “Fazer exames oculares regulares, especialmente para aqueles com condições predisponentes como diabetes, e ter educação sobre a saúde ocular são fundamentais para prevenir infecções que possam resultar em perda de visão”, conclui o especialista.