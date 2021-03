‘Não posso me restringir a falar de futebol’, diz Neto sobre fase política na Band Emissora paulista tem dado liberdade para que o apresentador dê suas opiniões no programa 'Os Donos da Bola'

O ex-jogador Neto sempre foi considerado polêmico e sem papas na língua, mas que o acompanha nos últimos tempo percebeu que ele tem falado de cada vez mais de política em suas redes sociais e no programa “Os Donos da Bola”, da Band. Um dos motivos dessa nova “fase”, segundo ele, é a percepção de que o futebol engloba diversos assuntos.



– A verdade é que eu tive o entendimento que futebol não é só futebol. Eu tive o entendimento que não podia só me restringir a falar de futebol, do que acontece no campo. Notei que a gente precisava falar das coisas que estão acontecendo no meio político e social. Ou seja, de todas as coisas que estão acontecendo. Ainda mais em um momento como esse, de pandemia – disse Neto a coluna de Gabriel Vaquer, do site “UOL”.

O fato da emissora paulista dar liberdade ao apresentador também facilita que ele dê opinião sobre outros temas.

– A Band me dá a liberdade para falar com responsabilidade. E é muito legal o que fazem todos os executivos – o Denis Gavazzi, o Antônio Zimmerlle, o André Aguera, o Rodolfo Schneider, o Fernando Mitre, o Johnny Saad – contou ele.

– Eu tenho que saber a linha em relação ao jornalismo da Band, mas, se eu quiser, posso pensa diferente. Por outro lado, tenho uma liberdade incrível e fico muito feliz por isso. Estou em uma das melhores fases da minha carreira. Acho que o futebol é uma coisa muito importante, mas eu acho que posso fazer e falar sobre outras coisas também, sem ser só futebol. Não posso falar apenas de futebol – completou.

Recentemente, Neto respondeu o presidente Jair Bolsonaro e criticou Dória sobre compras de vacinas. O apresentador também defendeu Casagrande em uma discussão do comentarista da Globo com Ana Paula relacionada a posicionamentos políticos.

