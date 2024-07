‘Não posso garantir que Nadal vai jogar’ em Paris, adverte seu treinador

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/07/2024 - 19:02 Para compartilhar:

O espanhol Rafael Nadal sofreu na quarta-feira um problema físico que coloca em dúvida a sua esperada participação nos Jogos Olímpicos de Paris, disse nesta quinta-feira (25) o seu treinador, Carlos Moyá.

“Ele teve um desconforto ontem de manhã, à tarde estava mais limitado e antes que piorasse foi decidido que parasse”, explicou Moyà em entrevista à Radio Nacional da Espanha.

O descanso desta quinta-feira “foi a coisa mais responsável a se fazer, tendo um evento desta magnitude em dois dias”. “Não forçar neste momento e dar tempo a ele para ver se ele se recupera bem. Veremos em que condições ele estará amanhã e sábado”, acrescentou.

Estes Jogos são um dos eventos mais importantes de Nadal na reta final da sua lendária carreira, cujas últimas temporadas foram marcadas por uma sucessão de lesões.

O detentor de 22 títulos de Grand Slam tem estreia marcada para domingo no torneio de simples contra o húngaro Marton Fucsovics e um dia antes nas duplas ao lado de seu ‘herdeiro’ Carlos Alcaraz.

Moyá afirmou que o duelo de duplas de sábado pode ser um “bom teste” para avaliar o status de Nadal, mas ressaltou que neste momento não pode confirmar se está apto para competir nos Jogos.

“Não posso garantir nada, nem que ele não jogará nem que jogará”, disse ele. “No momento o que está contemplado é que ele descanse, que faça tratamento (…) Qualquer desconforto que o Rafa possa ter neste momento deve ser tirado com pinça e ter cuidado”.

“Ele está obviamente muito animado para disputar estes Jogos Olímpicos. É um compromisso marcado em seu calendário há anos”, lembrou.

“Ele é um competidor nato e quer jogar simples e duplas. Está muito entusiasmado com as duplas com Alcaraz, é a primeira vez que jogam juntos e é algo histórico para o tênis espanhol”, concluiu.

