‘Não poderia estar mais animado’, diz Hamilton sobre Ferrari

ROMA, 3 JAN (ANSA) – O britânico Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1 e novo piloto da Ferrari, mostrou empolgação com a aventura na equipe italiana em uma publicação no LinkedIn, rede social focada em negócios e empregos.

Além de ter escrito uma mensagem inspiradora para os fãs, Hamilton afirmou que 2025 será um ano de “abraçar novas oportunidades”, bem como de “manter a fome” e “seguir em frente com propósito”.

“Eu não poderia estar mais animado para 2025. Mudando para a Ferrari, há muito sobre o que refletir. Para quem está considerando o próximo passo em 2025: abrace a mudança. Esteja você mudando de setor, aprendendo uma nova habilidade ou até mesmo assumindo novos desafios, lembre-se de que a reinvenção é poderosa. Sua próxima oportunidade está sempre ao seu alcance.

Um brinde a 2025″, afirmou o piloto, que até mencionou a palavra “andiamo” no post, que em italiano significa “vamos lá”.

A chegada do novo ano representou oficialmente a mudança de Hamilton para a Ferrari, confirmada em fevereiro passado. O time de Maranello já deu as boas-vindas ao substituto do espanhol Carlos Sainz.

A troca de equipe foi uma das movimentações de mercado da F1 mais bombásticas das história da principal categoria do automobilismo mundial, pois uniu o piloto mais vitorioso com a equipe mais vencedora da modalidade. (ANSA).