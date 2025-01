Não podemos travar o governo, diz Rui Costa sobre mais controle de ações dos ministérios

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira, 22, que a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de reforçar o monitoramento do Planalto sobre as medidas dos demais ministérios não deve criar um “funil” que “trave” o governo.

O movimento de Lula vem depois de o governo sofrer um grande desgaste por causa de um ato da Receita Federal que foi usado pela oposição para dizer que o Executivo taxaria o Pix. Ele deu a declaração em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do CanalGov, o veículo institucional do governo federal.

“Não podemos criar um funil, uma estrutura burocrática que trave o governo. Porque é um volume muito grande de instruções normativas e de portarias. O que o presidente afirmou e vamos fazer é chamar a atenção de todos os secretários e vamos, eventualmente, aperfeiçoar esse modelo. Para que aquilo que impacta a população não se faça de forma burocrática, de forma automática. É preciso alinhar com a comunicação. É preciso explicar antes de publicar. Não pode publicar para tentar explicar depois. Explique antes e depois publique porque aí fica mais fácil de a população entender”, disse Rui Costa.