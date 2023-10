‘Não podemos normalizar armas acessíveis para jovens’, diz Lula ao lamentar tragédia em SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2023 - 12:39 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou o ataque a tiros que ocorreu na Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, nesta segunda-feira, 23. Em mensagem, Lula disse que não se pode “normalizar armas acessíveis para jovens na nossa sociedade”.

“Recebi com muita tristeza a notícia do ataque na Escola Estadual Sapopemba, Zona Leste de São Paulo. Meus sentimentos aos familiares da jovem assassinada e dos estudantes feridos”, escreveu Lula em publicação no X, antigo Twitter. “Não podemos normalizar armas acessíveis para jovens na nossa sociedade e tragédias como essas.”

A ocorrência foi registrada por volta das 7h30. No episódio, uma vítima, aluna da escola, chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. O autor do ataque foi apreendido no local pela polícia e encaminhado para a delegacia. O caso está sob investigação.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram auxílio e encaminharam três feridos para o Pronto-Socorro de Sapopemba. De acordo com a Polícia Militar, um dos feridos atendidos não foi atingido pelos disparos, mas se machucou ao tentar fugir do ataque.

