Não pode deixar barato

Se o Flamengo for campeão brasileiro, Jorge Jesus merecerá uma estátua na Gávea. Se levantar o título da Libertadores, outra no Centro de Treinamentos George Helal e, se for campeão do mundo, uma terceira na entrada do Maracanã. Não será nenhum exagero, levando-se em conta as dificuldades que vem enfrentando, não só pela qualidade dos adversários, que lutam dentro de campo com lealdade, mas pelo que acontece nos bastidores, como ficou escancarado no jogo de domingo, em que o Flamengo derrotou o Athletico-PR por 2 a 0. O presidente Rodolfo Landim deveria sair do estádio diretamente para a delegacia para abrir um boletim de ocorrência contra os árbitros, pedindo perícia para as imagens do VAR e exigindo que fosse anexado o áudio das conversas entre eles. Seria a ocasião ideal porque o Flamengo venceu, disparou na liderança do campeonato, afastando o papo de choro de perdedor. Tiraríamos as dúvidas entre incompetência e má-fé.

DE NOVO

Neymar de novo machucado fica fora por um mês. Desta vez, ele sentiu a lesão muscular na coxa com cinco minutos do jogo entre Brasil e Nigéria. São raros os relatos de estiramentos musculares tão cedo, o que sugere a possibilidade de ter entrado em campo com problemas, comprometendo a equipe médica da Seleção. Neymar fez apenas quatro jogos pelo PSG e um pela Seleção depois de dois meses de inatividade. O cara vive em inferno astral permanente.

PEDALADAS

Eliminado no Paulistão, Sul-Americana, Copa do Brasil e fora de combate no Brasileiro Jorge Sampaoli coleciona fracassos no Santos, mas segue mimado pela crônica paulista .

Outro que não conhece o sabor das vitórias, espinafra jogadores e a direção do Corinthians a cada tropeço é o Fábio Carille, aplaudido pela sinceridade. Só que a Fiel não o engole.

BOLA DENTRO

Alberto Valentim chegou ao Botafogo com cara de assustado, mas procurou se manter calmo, saindo-se bem ao responder sobre a bombástica fala de Montenegro. Fez o chinês.

BOLA FORA

Marcão pegou um pau com formiga no Fluminense, vem se saindo bem, só deveria parar de tentar explicar o inexplicável. Ganso capitão, depois do que fez, foi inaceitável.