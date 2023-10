“Não penso no futuro a longo prazo, vou desfrutar o dia a dia”, diz Messi

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/10/2023 - 19:56 Para compartilhar:

O argentino Lionel Messi, que conquistou sua oitava Bola de Ouro aos 36 anos, afirmou nesta segunda-feira (30) que não pensa no futuro distante, e prefere focar no que está por vir.

O atual jogador do Inter Miami, campeão mundial com a Albiceleste na Copa do Mundo do Catar em dezembro passado, reconheceu que o fato de esta Bola de Ouro ter sido precedida por esse título a torna especial.

“É claro que sim, o prêmio anterior a este também veio graças ao que havíamos conquistado com a seleção argentina na Copa América, mas este é muito mais especial porque vem graças à conquista da Copa do Mundo, o título mais desejado por qualquer um, um sonho que se tornou realidade para mim, para os meus companheiros, para um país”, declarou Messi na zona mista para as agências de imprensa presentes, incluindo a AFP.

“Voltarmos a ser campeões do mundo, com o que isso significa e principalmente com o que significa para os argentinos, é especial por esse lado”, acrescentou.

Perguntado se ele se vê voltando a Paris para a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, depois da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, Messi afirmou: “Não estou pensando no futuro a longo prazo, vou aproveitar o dia a dia do que está por vir, sim agora temos uma Copa América nos Estados Unidos, no lugar que estou agora, onde somos os defensores do título, então quero chegar nessa Copa América bem e vou aos poucos, vendo como me sinto a cada dia”.

De volta a Paris, onde passou dois anos menos brilhantes, com dois títulos da Ligue 1 mas sem conseguir conquistar uma nova Liga dos Campeões, Messi confessou que na capital francesa deixou “bons amigos, boas recordações também, e é sempre bom estar presente nestes reconhecimentos, muito feliz por estar aqui mais uma vez, por ter conseguido isso por meio das conquistas alcançadas com a seleção argentina”.

iga/dr/aam/dd

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias