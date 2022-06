‘Não, não olhe’: Novo filme de terror de Jordan Peele, diretor de ‘Corra!’, ganha trailer final

O novo longa de terror ‘Não, não olhe’, criado e dirigido por Jordan Peele, ganhou seu trailer final, divulgado pelas redes sociais da Universal Pictures. Peele se consagrou no gênero depois do filme ‘Corra!’, que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original em 2018.

O longa mostra como uma cidade isolada no deserto da Califórnia se transforma no centro de um grande evento extraterrestre com a chegada de um OVNI.





‘Não! Não Olhe!’ conta com um elenco de estrelas, incluindo o vencedor do Oscar Daniel Kaluuya (‘Judas e o Messias Negro‘), Keke Palmer (‘As Golpistas‘) e o indicado ao Oscar Steven Yeun (‘Minari: Em Busca da Felicidade‘). Eles se juntam a Michael Wincott (‘Westworld’) e Brandon Perea (‘The OA’). A produção é realizada por Ian Cooper (‘Nós‘).

Confira: