‘Não me sinto segura’, declara Pamella Holanda após soltura de DJ Ivis

Pamella Holanda, ex-mulher de DJ Ivis, usou as redes sociais para se pronunciar sobre a liberdade concedida ao ex. Flagrado em vídeo agredindo a influenciadora, o artista estava preso há 4 meses pelo crime de violência doméstica, mas foi solto nesta semana.

+ A Fazenda: Rico detona Marina pelas costas e Aline sai em defesa da peoa

+ Tatá Werneck mostra detalhes da festa de aniversário de Clara Maria

“Obrigada por todas as mensagens de apoio, carinho, e principalmente preocupação comigo e com minha filha, Mel. Estamos bem, na medida do possível. Mas do na justiça, confiamos em Deus, que tem nos sustentado, dado forças e nos iluminado em todo e qualquer passo que damos. Eu e Mel somos uma”, começou Pamella.

“Obviamente não me sinto segura, nem plenamente satisfeita com os atuais fatos, mas eu preciso horar meus compromissos profissionais e continuar com minhas obrigações pessoais, tomando todas as medidas possíveis por segurança, não só física e emocional. Obrigado novamente pela força, empatia e amor emanado!”, finalizou a influencer.

Confira o desabafo de Pamella:

Saiba mais