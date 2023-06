‘Não me arrependo’, diz Cecilia Flesch após ser demitida da GloboNews

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2023 - 9:44 Compartilhe

A jornalista Cecília Flesch, que foi demitida da GloboNews na terça-feira (13) após um comentário infeliz no podcast “É Nóia”, em entrevista à colunista Mônica Bergamo – disse que não se arrepende pelos comentários sobre os bastidores do canal de notícias. A apresentadora comandava o matinal “Em Ponto” desde julho do ano passado.

“Se a pessoa ouvir o podcast, ela vai ver que eu não falei nada de mais. Eu não falei mal da emissora. Eu falei sobre a rotina de uma jornalista”, começou Flesch.

“O que aconteceu é que, sim, eu falei todas aquelas frases mas, descontextualizadas, elas parecem outra coisa. Eu era pau pra toda obra mesmo e fiz absolutamente todos os jornais da GloboNews. Ficava muito orgulhosa com isso. Só era muito cansativo. E aí, uma hora, não aguentei mais”, finalizou.

