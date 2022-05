‘Não Me Abandone Jamais’: Filme de 2010 ganhará série adaptada pelo canal FX

O filme ‘Não Me Abandone Jamais’, de 2010, inspirado no livro homônimo de Kazuo Ishiguro, ganhará uma série adaptada para a TV desenvolvida pelo canal FX. De acordo com informações da Variety, os produtores do filme original Andrew Macdonald e Allon Reich serão produtores executivos do novo projeto.





O filme ‘Não Me Abandone Jamais’ traz Carey Mulligan, Keira Knightley e Andrew Garfield em uma trama que acompanhada os jovens Kathy, Ruth e Tommy. Amigos de infância em um internato britânico, eles descobrem ser clones, criados para serem usados como doadores de órgãos. Juntos, os três navegam pelo amor, amizade e arte enquanto aguardam suas inevitáveis mortes.

A série será dirigida por Melissa Iqbal, que atuou em ‘The Nevers’, série de ficção científica de Joss Whedon na HBO. Ainda não há data de estreia prevista.