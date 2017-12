Não houve absolutamente nenhum conluio com a Rússia em eleições, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou que não houve “absolutamente nenhum” conluio com a Rússia durante as eleições presidenciais em 2016.

“Não houve nenhum conluio. Eu não fiz nenhuma ligação para a Rússia. Eu não tenho nada a ver com a Rússia. Todo mundo sabe disso. Isso não passa de uma história inventada pelos democratas. Foi uma desculpa que usaram por terem perdido as eleições”, disse Trump, em conversa com jornalistas, antes de embarcar para um evento do FBI.

O presidente americano aproveitou o momento para falar novamente que o projeto de reforma tributária “será o maior da história dos EUA” e disse estar confiante de que o plano será aprovado nas duas casas no Congresso até a próxima semana.

Ainda, Trump disse que em ligação telefônica com o presidente russo, Vladimir Putin, ontem, o líder teria dito “coisas muito boas” sobre os EUA e o que estã sendo feito em sua administração na Casa Branca. “Gostaríamos de mais cooperação da Rússia para resolver as questões com a Coreia do Norte”, afirmou.