Não há relação entre autonomia e alta dos juros, diz presidente do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, respondeu nesta quinta-feira, 25, que a autonomia do Banco Central recém aprovada pelo Congresso Nacional não teve relação com a alta de 0,75 ponto porcentual da Selic na semana passada, para 2,75% ao ano.

“Sempre tivemos autonomia ampla, isso nunca foi questionado. A subida da taxa Selic foi bem explicada pelo modelo de análise do BC”, completou o presidente da autoridade monetária.

Perguntado sobre a reunião desta quinta-feira com o presidente da República, Jair Bolsonaro, Campos Neto garantiu que o presidente nunca fez questionamentos sobre as decisões de política monetária.

“Não comento reuniões privadas com o presidente”, completou Campos Neto.

