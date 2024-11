Não há perigo para democracia nos EUA, diz vice-premiê da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/11/2024 - 19:01 Para compartilhar:

ROMA, 6 NOV (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou nesta quarta-feira (6) que a eleição do republicano Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos não representa um perigo para a democracia.

“Não acredito que tenha havido uma violação da democracia ou que a democracia esteja em jogo. Não concordei com o ataque ao Parlamento, mas agora a situação parece-me ser completamente diferente”, afirmou o chanceler italiano após ser questionado pela imprensa.

Tajani enfatizou que “os americanos se expressaram, fizeram uma escolha, livremente, na democracia”. “Continuamos assim e conversaremos com a nova administração, que lidera um país amigo”.

Por fim, o vice-premiê destacou que, “para a Itália, o nome do presidente não conta”, mas sim “os Estados Unidos contam.

“Seja quem for o seu líder, trabalhamos bem com Trump, com Biden, com [Barack] Obama, [George] Bush, [Ronald] Reagan. É um país com o qual há uma relação consolidada pela presença de milhões de ítalo-americanos que também fizeram a história dos Estados Unidos”, concluiu. (ANSA).