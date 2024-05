Não há no BC nenhum projeto de Regulação da Inteligência Artificial, afirma Damaso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/05/2024 - 11:58 Para compartilhar:

O diretor de Regulação do Banco Central (BC), Otávio Damaso, disse nesta terça-feira, 21, que não há na instituição nenhum projeto que vise a regulamentar a Inteligência Artificial (IA). “Vemos a Inteligência Artificial como uma tecnologia e jamais iremos regulamentar tecnologias”, afirmou. Segundo Damaso, o que o BC está fazendo é acompanhar onde e como a IA está sendo usada no sistema financeiro para tentar antever e frustrar tentativas de crimes financeiros digitais.

“Volto a dizer que em nenhum momento o BC abre mão da segurança, que é o pilar principal de qualquer instituição financeira. Vejo um movimento de muita cautela das instituições financeiras com a IA”, disse o diretor de Regulação do BC, acrescentando que é desta forma que a autarquia também está atuando.

Em palestra sobre “Inteligência Artificial no sistema financeiro – Educação, crédito e investimento”, em evento em São Paulo, Damaso citou ainda o sistema Open Finance. “Toda a tubulação Open Finance está pronta e o sistema está funcionando”, disse. Segundo o diretor, no começo do projeto, houve muito trabalho por parte das instituições financeiras para se adequarem às regulações, mas hoje elas estão virando a chave e vendo como e onde tirar proveito dela.

“Hoje já é possível ver extratos consolidados de um banco a partir do APP de outro banco. Já há bancos criando concorrência para o cheque especial. As instituições financeiras já estão falando em criar um Super APP”, destacou Damaso, reforçando que isso é uma tarefa das instituições e que o BC não vai criar um Super APP.

À frente, de acordo com o diretor do BC, a grande agenda da instituição é a do DREX, que nas palavras dele vai se desenvolver muito com “tokeneização”.

Em retrospectiva, Damaso contou à plateia que a motivação da autarquia para embarcar na inovação foram as reclamações da sociedade da pouca quantidade de bancos no País e pouco acesso ao sistema financeiro. A partir disso, o BC detectou a necessidade de criar um sistema que unisse o sistema financeiro e que se adequasse às necessidades de cada cidadão.

“Hoje há outras críticas, mas não há mais a critica sobre o pouco acesso. Há hoje uma gama muito grande de produtos financeiros que atendem as necessidades da sociedade e uma grande quantidade de novos players no mercado financeiro”, disse Damaso.

A boa relação do brasileiro com o digital, aliás, contribuiu para que ele se adequasse às inovações, de acordo com Damaso. E isso explica o sucesso do PIX, por exemplo. “O PIX é a grande vedete digital do BC”, completou, na palestra realizada no Money Monster 2024, promovido pela Fenasbac, em São Paulo.