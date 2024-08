Não há explosão de gastos com auxílio-doença, diz secretário

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2024 - 15:06 Para compartilhar:

O secretário de Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, Adroaldo Portal, afirmou nesta quarta-feira, 28, que não há explosão de gastos com concessão do auxílio-doença em decorrência do uso do Atestmed – ferramenta que permite a troca da perícia médica presencial pela análise documental eletrônica em pedidos de alguns benefícios.

“Benefícios previdenciários nos últimos anos nasciam cessados, porque a fila de espera para realizar perícia era longa”, disse ele, ao exemplificar que houve apenas um ajuste na concessão dos pedidos que estavam represados por conta da implementação da tecnologia.

Ele disse que, a partir de agora, deve haver um decréscimo dos gastos com auxílio-doença, já que passou a haver uma capacidade operacional de realizar perícias de revisão – o que não era possível em 2023 e 2024.

O secretário explicou ainda que nos governos anteriores houve um represamento na concessão do auxílio doença e o benefício passou a ser indenizatório. Agora, com o Atestmed, os recursos voltaram a ser um mecanismo de substituição de renda, segundo ele.