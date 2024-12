‘Não há evidência científica’, diz nutrólogo sobre ‘dieta do alho’, divulgada por namorado de Sandy

O médico Pedro Andrade, namorado da cantora Sandy, compartilhou em suas redes sociais que é adepto da “dieta do alho”. Na publicação, ele contou que começou seu “terceiro ciclo anual de alho em jejum” e explicou o que é a prática.

“Eu uso (alho) durante 60 dias, três vezes ao ano. Não de forma consecutiva, pois posso desenvolver sensibilidade ao alimento (como acontece com qualquer alimento consumido com frequência – devemos respeitar a sazonalidade de Deus). É difícil encontrar na literatura científica um alimento com mais propriedades medicinais do que o alho”, escreveu.

Pedro ainda menciona que a planta é rica em alicina, um fitoquímico com propriedades antifúngicas, antibacterianas e antiparasitárias, e em S-Alil-Cisteína (SAC), que teria efeitos “detoxificantes, antioxidantes e anti-inflamatórios”.

“Eu aprendi com um paciente a grelhar o alho por um minuto com azeite. Isso tira um pouco do gosto ardido e torna seu consumo mais tolerável. Já faço o da semana, depois vou tirando um por dia, amasso e consumo de estômago vazio, seguido de 500 ml de água. Se ingerirmos junto com outros alimentos, ele perde parte das propriedades medicinais por competir com outros nutrientes pela absorção”, completa.

Ao site IstoÉ Gente, o Dr. Neto Borghi, nutrólogo da Clínica Soul Nutro e especialista em emagrecimento, afirmou que “não há evidência científica da dieta do alho divulgada pelo namorado de Sandy”.