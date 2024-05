‘Não há desenvolvimento sem paz’, diz presidente italiano na ONU

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/05/2024 - 14:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 6 MAI (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, renovou seu apelo pelo fim dos conflitos mundiais nesta segunda-feira (6), afirmando que “a paz e o desenvolvimento sustentável têm destinos cruzados”.

A declaração foi dada em uma reunião de alto nível sobre paz, justiça e inclusão social para o desenvolvimento sustentável, no âmbito do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

“A Agenda tem o mérito de ter fornecido um horizonte concreto para suas realizações, indicando um caminho que todos os Estados-membros se esforçaram para buscar no interesse dos povos, passando sobretudo pela preservação do planeta, o local que habitam”, disse o presidente, em Nova York.

“A paz e o desenvolvimento têm destinos cruzados. Não pode haver uma sem o outro. Vivemos em uma época com o maior número de conflitos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que devoram enormes recursos na corrida armamentista, subtraindo-os do desenvolvimento. A apelo à construção das condições necessárias para a paz e para pôr fim aos conflitos não poderia ser mais necessário e urgente”, prosseguiu.

Mattarella ainda fez um alerta sobre os fenômenos de desinformação: “Enfrentamos hoje um perigo maior que mina a relação de confiança com as instituições e entre as países, o da desinformação. Na última sexta-feira [3] tivemos o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que avisa, a cada ano, sobre o valor da liberdade de informação para a manutenção da democracia”.

“É com base nessa abordagem que a Itália emprega suas ações, com firme determinação ao apoiar os instrumentos de diálogo baseados no princípio do multilateralismo que hoje vemos tão dramaticamente colocados em discussão na agressão russa à Ucrânia e pelas consequências do conflito entre Israel e Palestina”, afirmou o chefe de Estado italiano. (ANSA).