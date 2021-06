Não há desculpa para racismo! Sikêra Jr. tem de ser preso, e já

Gigantes da publicidade brasileira, como MRV, BMW, TIM, MAGALU e HAPVIDA fizeram o correto e mandaram um belo ‘pé na bunda’ da Rede TV!, emissora que se dispõe servir ao racismo, homofobia e covardia do apresentador de programa de quinta categoria, Sikêra Jr.

Com o bolso doendo, mas sem nenhum arranhão na consciência, o vagabundo veio a público e se desculpou ‘pelo excesso’. Excesso? Ora, vá catar cloroquina com o seu mito na casa do Queiroz! O que você fez tem outro nome: crime! E você deve ser tratado como um criminoso, pois é isso que você é.

Para quem não sabe, o bolsonarista fanático disse, ao vivo e em cores para todo o Brasil, o seguinte sobre a comunidade LGBT (e sei lá mais quantas letras) em seu show de horrores da última sexta-feira (26/6):

‘Um povo lacrador que não convence mais os adultos, agora vão usar as crianças. É uma lição de comunismo: vamos atacar a base, a base familiar, é isso que eles querem. Nós não vamos deixar’. E continuou o cretino:

‘Vocês são nojentos. A gente está calado, engolindo essa raça desgraçada, mas vai chegar o momento que vamos ter que fazer um barulho maior. Deixa a criança crescer, brincar, descobrir por ela mesma. O comercial é podre, nojento. Isso não é conversa para criança’, declarou sobre a propaganda do Burger King.

Não satisfeito, propôs boicote à cadeia de fast-food e voltou a atacar: ‘vocês não têm filhos, não procriam, não reproduzem. Eu cheguei à seguinte conclusão: vocês precisam de tratamento. Que tara é essa de pegar as crianças do Brasil? Se você quer dar esse rabo, que dê, mas não leve as crianças. Isso é pedofilia, abuso infantil. Preconceito existe e isso nunca vai ser normal para um homem de bem, um homem de família’.

Quem não vomitou é porque é um excremento igual. Por falar nisso: alô, STF, já mandou prender esse Hitler da Amazônia ou vai continuar fazendo vista grossa? Ou será que apenas deputado que comete crime contra ministros merece todo o rigor da lei? E aí? Falaram grosso com Sara Winter e vão miar para nazista? Será que apenas a sociedade civil – empresários e consumidores – darão a Sikêra e à Rede TV! o castigo que merecem?

Veja também