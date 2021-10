Não há democracia se existe fome, diz papa Francisco

VATICANO, 2 OUT (ANSA) – Em mensagem em vídeo para um comitê de juízes da Argentina, o papa Francisco alertou que “não existe democracia” se a população está com fome e que não há “justiça na desigualdade”.

A mensagem foi enviada ao diretório argentino do Comitê Pan-Americano de Juízes pelos Direitos Sociais e a Doutrina Franciscana, e seu teor foi revelado pelo portal Vatican News.

“Não existe democracia com a fome, não há desenvolvimento com pobreza, e ainda menos, justiça na desigualdade”, disse o pontífice, exortando os juízes a buscar sempre “o bem do país”.

“Elevados níveis de pobreza são o indicador mais claro da injustiça distributiva que prevalece no mundo. A periferia cresce, e o centro do poder, da riqueza, se restringe cada vez mais. Em outras palavras, a maior parte do dinheiro e das oportunidades beneficia alguns poucos”, acrescentou. (ANSA).

