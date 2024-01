Não há como reerguer a indústria sem nova relação entre Estado e mercado, diz Mercadante

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/01/2024 - 14:53 Para compartilhar:

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta segunda-feira, 22, que não há como reerguer a indústria brasileira sem uma nova relação entre Estado e mercado. Mercadante defendeu ainda que o Brasil precisa de uma transição digital acelerada e afirmou que a transição para economia verde depende da participação do Estado, pois é mais caro desenvolver novas tecnologias.

“Nós não temos como reerguer a indústria brasileira sem uma nova relação entre Estado e mercado. Não é substituir o mercado, não é não acreditar na importância do mercado, que é uma instituição indispensável no desenvolvimento econômico, mas o Brasil precisa, diante dos desafios históricos, da transição digital acelerada e do imenso desafio que é essa crise ambiental”, disse Mercadante, durante lançamento da nova política industrial do País, chamada “Nova Indústria Brasil”, no Palácio do Planalto.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias