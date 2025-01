‘Não há a menor chance de o Canadá se tornar parte dos EUA’, diz Trudeau

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, rejeitou nesta terça-feira uma sugestão do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de que ele poderia usar “força econômica” para transformar o Canadá no 51º Estado dos EUA.

+ Trump diz que ‘entende’ e ‘simpatiza’ com posição da Rússia sobre Ucrânia na Otan

“Não há a menor chance de o Canadá se tornar parte dos Estados Unidos”, disse Trudeau em publicação na rede social X. “Os trabalhadores e as comunidades de ambos os países se beneficiam do fato de serem o maior parceiro comercial e de segurança um do outro.”

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.

Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025