Não gostou! Cuca se irrita com pergunta sobre ataque do time

A baixa produção do ataque do Atlético-MG no empate por 0 a 0 com o América-MG, no jogo de ida das finais do Campeonato Mineiro, não agradou ao torcedor do Galo, mas parece não ter incomodado o técnico Cuca.

O que irritou o treinador foi uma pergunta feita sobre o time que começou jogando, com três zagueiros e Dodô na lateral-esquerda e Arana no meio de campo, ficando com Hulk e Savarino comandando o ataque.

O jornalista Paulo Roberto Lagares, da Rádio Ita, quis saber se a equipe escalada inicialmente tirou o poderio ofensivo do Galo. O treinador se irritou com a pergunta e deu uma resposta seca, sem detalhes.

-Hoje você escalou uma equipe até para, na minha opinião, tentar neutralizar as jogadas do América pelo lado que você duplicou o Arana com o Guga (Dodô, na verdade). Mas, nesta situação, você acabou neutralizando seu time que tem essa amplitude pelo lado esquerdo, com o Keno, até mesmo o Marrony no banco. Você acabou neutralizando a sua equipe e não o adversário?- questionou o repórter. Confira a reação de Cuca no vídeo acima.

Próximos jogos

América-MG e Atlético-MG voltam a se enfrentar no dia 22 de maio, sábado, às 16h30, no Mineirão, quando o grande campeão de 2021 será conhecido. Porém, o Galo tem compromisso pela Libertadores, na quarta-feira, 19 de maio, às 21h, contra o Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai.

E MAIS:

Cuca se irritou com o questionamento feito por um repórter sobre a perda de força no ataque pelo time que iniciou o clássico contra o América-MG-(Pedro Souza/Atlético-MG)

E MAIS:

Veja também