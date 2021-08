‘Não gosto da Nicole Bahls’, diz Ana Paula Renault durante ‘Fofocalizando’

Ana Paula Renault usou o “Fofocalizando” desta segunda-feira (09) para falar sobre a separação de Nicole Bahls e Marcelo Bimbi. Apesar de não gostar da modelo, a ex-BBB saiu em defesa de Nicole sobre uma reportagem que falava que Marcelo ainda ia usar a aliança do ex-casamento. O fim da relação da ex-Panicat com Bimbi aconteceu por uma suposta traição da parte dele. Ana ainda afirma que a produção do programa teve acesso a imagens que comprovam a infidelidade do humorista.

“Se você aí de casa não sabe, não gosto da Nicole Bahls, porque ela me chamou de homofóbica e homofobia é crime. E eu sou defensora da bandeira LGBTQIA+. Mas precisamos separar as coisas. A Nicole tá certa nisso aí, Bimba (sic) só quer tirar proveito do momento”, disse Ana Paula, defendendo Nicole. A ex-Panicat havia afirmado que Marcelo usaria a aliança sozinho, pois o relacionamento dos dois não tem mais volta.

