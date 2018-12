Gisele Bündchen sobre pedido para marido se aposentar: “Não fui bem sucedida”

Parece que a modelo Gisele Bündchen está torcendo para que o marido Tom Brady se aposente. Em entrevista ao The Ellen Show, ela foi questionada pela apresentadora Ellen DeGeneres se o marido, que é jogador de futebol americano pelo New England Patriots, pensava em se aposentar em breve. “Sou muito fã dos Saints e me ajudaria muito se o seu marido se aposentasse”, disse a apresentadora, comentando sua preferência pelo time New Orleans Saints.

“Você deveria falar sobre isso com ele. Eu não fui bem sucedida nisso. Eu quero que ele faça o que lhe fizer feliz, mas talvez se você tiver uma conversa com ele, explicar que adora o Saints…”, respondeu Gisele.

No entanto, a modelo disse que ainda está longe de encerrar sua carreira: “Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, na verdade. Acho que vou me aposentar apenas no dia em que morrer, porque eu amo trabalhar, amo criar”.

Assista à entrevista: