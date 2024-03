Não foi só Wanessa: relembre outros participantes expulsos do BBB

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/03/2024 - 14:53 Para compartilhar:

A cantora Wanessa Camargo foi expulsa do Big Brother Brasil 24, da TV Globo, no início da tarde deste sábado, 2. Durante a madrugada, ela deu um tapa do pé de Davi Brito, que levantou e foi até o confessionário reclamar da atitude da cantora.

Mas não foi a primeira vez que participantes foram expulsos por quebrarem as regras do programa. Confira a lista com alguns deles:

+BBB24: Wanessa é expulsa por agressão em Davi

MC Guimê e Cara de Sapato

No BBB 23, o cantor e o lutador de MMA foram expulsos após terem assediado a participante Dania Mendez, que era convidada do Big Brother México. Guimê passou a mão na bunda da Mendez enquanto o lutador aprendeu na cama e deu um selinho na participante. Após o programa, a Polícia Civil abrir um inquérito por importunação sexual contra ambos.

Maria

Já na edição 22 do programa, a cantora e atriz Maria foi expulsa por agredir Nathália Deodato. O fato ocorreu durante o jogo da discórdia, quando Maria acertou um balde na cabeça de Nathália.

Hariany Almeida

No BBB 19, Hariany Almeida foi expulsa por empurrar Paula Von Sperling durante uma festa.

Vanderson

Também no BBB 19, o participante Vanderson foi expulso por situações que ocorreram fora da casa. Três mulheres o denunciaram por estupro, agressão e importunação ofensiva ao pudor após o início do programa. A Globo, então, optou por expulsar o participante.

Marcos Harter

A expulsão de Marcos Harter ocorreu na semana final do BBB 17. Ele, que vivia um romance com Emily Araújo, protagonizou uma cena em que apertava a sister contra a parede e deixava marcas no seu braço. Depois de pressão do público, a produção expulsou o médico.

Ana Paula Renault

Uma das favoritas do público no BBB 16, Ana Paula foi desclassificada do programa após dar um tapa no rosto do participante Renan.

Daniel Echaniz

O brother foi o primeiro participante expulso do programa, no BBB 12. O caso ocorreu após ele ser acusado de cometer abuso sexual contra a partipante Monique Amim, que estava bêbada após uma festa. A Polícia Civil chegou a abrir um inquérito contra ele, mas foi arquivado após Monique afirmar que a relação havia sido consensual.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias