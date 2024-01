Não foi só Gil do Vigor: relembre famosos que sofreram problemas com a imigração nos EUA

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/01/2024 - 10:05 Para compartilhar:

Gil do Vigor voltou a ter problemas ao chegar na Califórnia nesta terça-feira, 9. Nas redes sociais, o ex-BBB e economista, que cursa PhD no país, desabafou sobre o caso, contando que foi parado mais uma vez pela imigração no aeroporto e levado para a famosa ‘salinha’ da polícia americana.

“Toda vez a mesma palhaçada de me levarem para a sala de verificação. Sério, eu quero MUITO meu PhD, mas cansa às vezes”, disse ele. Na sequência, publicou um vídeo visivelmente abalado com a situação.

“Eu fico com vontade de chorar. É muita vergonha. Muito humilhante. Hoje foi o dia mais humilhante. A mulher me mandou ficar em pé, o povo passando, me vendo e pensando: ‘Nossa, o que esse cara fez?”. Fiquei lá em pé uns 20 minutos. Depois, o homem veio, abriu o computador e disse: ‘Você pode ir’. Palhaçada isso! Toda vez tenho que passar por isso, estou cansado. Toda vez sendo tratado como lixo”, afirmou.

“Eu falei: ‘Não sou bandido, não sou criminoso para toda vez passar por isso. É a minha cara? O que está acontecendo, por que toda vez tenho que passar por isso?’. Me deixaram plantado em pé, uma humilhação. Estou aqui fazendo um PhD, sou um homem íntegro e direito”, finalizou.

Gil do Vigor não está sozinho nessa situação. Outros famosos também já sofreram com esse problema. Relembre abaixo:

Naldo Benny

Em 2014, o cantor tentou entrar no país com o visto de turista, mas, na verdade, planejava fazer shows nos EUA.

Anitta

A famosa cantora Anitta também teve seu pedido de entrada em terra americana negado, no ano passado. A cantora iria fazer uma turnê pelos Estados Unidos e teve seu visto de trabalho negado para entrar no país. Uma denúncia anônima teria sido o motivo da negativa do visto.

Latino

Em outubro de 2005, o cantor Latino teve seu visto negado para fazer shows nos EUA. A equipe do cantor também foi reduzida na época, passando de 22 para nove pessoas.

Monica Iozzi

Em 2016, a apresentadora e atriz Monica Iozzi teve o seu visto de entrada nos Estados Unidos negado pelo consulado norte-americano no Brasil. Ela pretendia viajar para Orlando para uma gravação.





