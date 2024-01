“Não foi golpe, foi uma armadilha da esquerda”, diz Bolsonaro sobre 8/1

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 08/01/2024 - 3:25 Para compartilhar:

Há um ano, apoiadores de Bolsonaro que não aceitavam o resultado das eleições do ano anterior invadiram e depredaram as sedes do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse em entrevista à CNN que os atos praticados no 8 de janeiro foram uma armadilha da esquerda e não uma tentativa de golpe.

“Nós temos a certeza de que aquilo foi uma armadilha por parte da esquerda. Infelizmente, não foi para frente a investigação. Nem o próprio general G. Dias fez parte do corpo final da CPMI. Então, a CPMI não serviu para absolutamente quase nada. Lamentável. Não é do pessoal que nos segue, que nos acompanha, pessoal bolsonarista, pessoas de direita, pessoal conservador nunca foi de fazer isso aí.”, disse o ex-presidente.

No entanto, o ex-chefe do Executivo federal também lamentou o que considera como “punições altíssimas” aos invasores. “Até porque são culpadas, segundo o relator do Supremo Tribunal Federal (STF), de uma tentativa armada de mudar o Estado democrático de direito. Nenhuma arma foi encontrada”, defendeu.

