‘Não foi fácil’, diz Sandy após cantar doente em São Paulo

Após o show de Sandy e Junior realizado no Allianz Parque, em São Paulo, na noite deste sábado, 12, Sandy falou sobre seu estado de saúde e o fato de ter feito a apresentação com uma virose forte.

“Estou passando por aqui para dizer que está tudo bem. Achei que não fosse conseguir fazer o show hoje, mas eu consegui. Não foi fácil. Em alguns momentos achei que não fosse conseguir, que fosse ter que sair do palco”, afirmou nos stories de seu Instagram na madrugada deste domingo, 13.

Em seguida, Sandy prosseguiu: “Fui teimosa, fui até o fim e estou aqui. Recebi um mar de amor muito lindo, que me ajudou muito.”

“Quero agradecer a todos vocês que estavam presentes, e mesmo os que estão de longe mandando tanto amor e carinho. Obrigada, vocês são incríveis e me ajudaram demais, podem ter certeza”, continuou.

Sandy ainda fez uma referência ao show que será realizado no mesmo local, em São Paulo, neste domingo, 13, às 20h: “Vou descansar bastante e amanhã vai ser melhor ainda, se Deus quiser.”

No palco, durante o show ao lado de Junior, Sandy abordou o tema com a plateia: “Sei que a maioria já deve saber, mas eu estou meio doente. ‘Meio’ se você olhar com um olho só [risos], eu estou bem doente. Mas estou agora forte, fiz tudo que precisava para poder vir.”

“Prometo fazer o meu melhor, conto com a ajuda de vocês. Vi muitos comentários nas redes sociais, a galera me mandando força, boas vibrações, orações, pensamentos positivos e isso é muito, muito lindo. A energia que vocês estão me dando já está me deixando em pé”, afirmou.

Na tarde do próprio sábado, faltando algumas horas para o show, a cantora não participou da passagem de som para a apresentação, fazendo com que Junior subisse ao palco sozinho e explicasse a situação aos fãs.