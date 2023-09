‘Não fazia mais sentido eu estar lá’, diz Felipeh Campos após pedir demissão da Jovem Pan

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 29/09/2023 - 15:08 Compartilhe

Na Jovem Pan desde outubro de 2022, quando foi convidado para integrar o time do programa Morning Show, o jornalista Felipeh Campos, de 49 anos, pediu demissão do canal de notícias nesta quinta-feira, 28. O comunicador foi contratado pelo Kwai, rede social de vídeos curtos e um dos patrocinadores de A Fazenda 15, para falar sobre o reality show rural da Record TV e outros assuntos ligados ao entretenimento.

Em conversa com IstoÉ Gente, Felipeh Campos contou que não estava sentindo tanto espaço no Morning Show para falar sobre temas de sua preferência.

“Mesmo a Jovem Pan sendo um veículo incrível não fazia mais sentido eu estar por lá, pela quantidade de editorial político. O entretenimento estava ficando isolado, morto. Foram exatos 365 dias e nunca deixei de honrar meus compromissos. Os amigos que por lá eu fiz carregarei para a minha vida”, afirma Campos.

“A equipe técnica e todos que navegaram comigo estão guardados no meu coração. Minha missão sempre foi deixar as portas escancaradas por onde passei – e assim será sempre. O meu compromisso é com as empresas, com a notícia e o público, o restante vou agregando no dia a dia”, finalizou.

Além do Kwai, Felipeh segue como um dos apresentadores do ‘Link Podcast, da Record Entretenimento (Grupo Record), e contou para a nossa reportagem que vem novidade por aí, mas ainda não pode revelar do que se trata.

Despedida nas redes sociais

Em seu perfil no Instagram, Felipeh Campos publicou um vídeo para anunciar a novidade a seus seguidores.

“Eu fui contratado pelo Kwai. Eles me contrataram não só para fazer o barulho no meu perfil pessoal, mas também para o próprio Kwai. Nós vamos fazer programetes, entrar com boletins de ‘A Fazenda’, vamos fazer absolutamente tudo. E foi uma história que eu não pude falar ‘não’. Eu não pude recusar quando o Kwai me contratou justamente para a gente poder fazer esse trabalho”, disse.

