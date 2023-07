Não fazer cocô o suficiente está ligado ao declínio cognitivo, segundo pesquisa

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2023 - 0:42 Compartilhe

Pessoas com constipação crônica – o que significa que evacuam uma vez a cada dois ou três dias – têm um risco 73% maior de “declínio cognitivo subjetivo” mais tarde na vida, relatou uma pesquisa apresentada na quarta-feira na Alzheimer ‘s Association Conferência Internacional em Amsterdã, na Holanda.

Os dados foram coletados acompanhando participantes de estudos anteriores sobre doenças crônicas e seus fatores de risco. O novo estudo descobriu que aqueles que estavam cronicamente constipados tiveram três anos adicionados ao seu envelhecimento cognitivo cronológico.

O estudo também descobriu que aqueles que evacuavam com frequência – dois por dia – também apresentavam um risco aumentado de declínio da função cognitiva, mas o risco era menor.

A saúde cognitiva é definida como “a capacidade de pensar, aprender e lembrar com clareza” pelo National Institute of Aging. Cinquenta e cinco milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de demência, sendo a doença de Alzheimer a causa mais comum, de acordo com a Clínica Mayo.

A constipação pode ser causada por uma dieta pobre em fibras ou desidratação, de acordo com a Clínica Mayo. Mas a dieta não é a única causa da constipação, pois pode ser um efeito colateral de certos medicamentos (como analgésicos opioides) ou problemas físicos (como hemorróidas , que são veias inchadas no ânus ou no reto).

Alguns distúrbios gastrointestinais, como a síndrome do intestino irritável, também podem causar constipação. Os médicos podem testar seu sangue, urina e fezes – ou realizar uma colonoscopia – para diagnosticar a causa de sua constipação. E se você tiver sangue nas fezes, dor abdominal, febre ou vômito, o Instituto Nacional de Saúde recomenda consultar um médico.

