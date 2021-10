‘Não falo com ela’, diz irmã de Whindersson Nunes sobre Luísa Sonza

O comentário foi feito durante participação no talk show ‘De Cara com Douglas Nobre’, apresentado pelo cantor Douglas Nobre, no Youtube, na noite desta quarta-feira (29). Hagda Kerolayne, que é influencer e irmã de Whindersson Nunes, está se arriscando no mundo da música com o lançamento da faixa e clipe ‘Melhor assim’, disponíveis nas plataformas digitais.

Ao conversar sobre ser chamada de irmã de Whindersson Nunes pelas pessoas e se isso causa algum tipo de incômodo, a influencer disparou, “Sim. No começo até que não, mas ultimamente tem me incomodado bastante. Pô cara, eu tenho um nome, tem gente que me chama assim só pra me provocar, até porque eu não sou irmã só do Whindersson, eu tenho mais dois irmãos. Eu quero que me chame pelo meu nome, independente se eu for famosa ou não”.

O que levou ao assunto de sua ex-cunhada e cantora Luísa Sonza, que passou pela mesma situação no início de sua carreira. “É chatinho, é chatinho”, comentou. Questionada se ainda conversa com Luísa, ela disse “Com a Luísa não, eu não falo com ela, eu não tenho contato”.

Outros assuntos também foram abordados, como a acusação de plágio que Hagda sofreu após o lançamento de seu single. Na internet, muitas comparações foram feitas com a música ‘Penhasco’, de Luísa Sonza. Segundo Hagda, está sendo movido um processo judicial contra um grande empresário no ramo musical a respeito desta acusação.

