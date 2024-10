Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/10/2024 - 12:52 Para compartilhar:

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Renato Gomes, disse que não há assimetria na regulação de incumbentes, como os bancos tradicionais, e novos entrantes no sistema financeiro. O avanço da regulação prudencial do BC, ele afirmou, eliminou desequilíbrios entre diferentes tipos de empresas.

Ele participou nesta manhã de evento do Bank of America (BofA), em Washington.