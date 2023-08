‘Não estou morta!’, diz Zezé Motta sobre namorar aos 80 anos de idade

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2023 - 13:31 Compartilhe

A atriz Zezé Motta, de 80 anos, fez uma postagem no Instagram sobre ser uma octogenária. Na rede social, a veterana fez uma reflexão sobre a passagem do tempo. “Outro dia eu li que estou próxima de ficar octogenária. Na hora eu parei e levei um susto! Sou de um tempo em que não tinha esse lance de terceira idade. A pessoa ficava idosa e esquecida mesmo?”, disse.

“Não imaginei que estaria nesta idade tão presente em cena. Acho que era até meio inconsciente, mas pensava que uma hora eu ia ter que dar lugar para outra pessoa. Mas foi o contrário. Virei até garota-propaganda depois de idosa. Estou adorando isso”, continuou.

Na publicação, Motta ainda falou sobre namoro e revelou ter uma vida amorosa ainda ativa. “Tem gente que fica assim: ‘Nossa, você tem namorado?’. Eu falo: ‘Lógico! Não estou morta! Recentemente senti esse etarismo fazendo uma gravação. Acabamos uma cena e corre um monte de gente para me pegar. E eu: ‘Gente, calma, está tudo bem!’. Faço ginástica com personal, caminho, me cuido e está tudo tranquilo. É sobre estar de bem com a vida! Mais um trabalho realizado. Axé meu povo”, finaliza.

