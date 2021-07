‘Não estava conseguindo respirar direito’, diz Thaeme ao relatar susto com a filha

Liz, filha de Thaeme, deu um susto na cantora nas últimas duas noites. A criança de 2 anos estava com dificuldade para respirar por causa de um resfriado, e acabou deixando a mãe desesperada. Nos stories, Thaeme relatou os momentos de tensão.

“Fiquei tão preocupada porque ela choramingou a noite inteirinha porque não estava conseguindo respirar direito! E eu com medo de ser algo mais grave. Até medi a saturação e estava ótima, graças a Deus! Aí fiquei mais tranquila e não levei ao hospital de madrugada”, contou ela, que está grávida do segundo filho do casamento com Fábio Elias.

