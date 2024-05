Não está tão longe: outro planeta descoberto que pode sustentar a vida humana

Diego Ferroni Diego Ferron - https://istoe.com.br/author/diego/ 24/05/2024 - 2:36 Para compartilhar:

Podemos estar um passo mais perto de nos tornarmos uma espécie multiplanetária. Os cientistas descobriram outro planeta que tem potencial para sustentar a vida humana , de acordo com um estudo descrito no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Apelidado de Gliese 12 b, o potencial oásis intergaláctico ostenta uma temperatura média estimada de superfície de 41 graus Celsius, apenas 10 graus mais quente que a da Terra. Esta é a temperatura estimada mais baixa entre os cerca de 5.000 exoplanetas – planetas fora do nosso sistema solar – que foram descobertos até agora.

Descoberto por uma equipe internacional de cientistas usando o Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) da NASA, é apenas um pouco menor que a Terra e está localizado a apenas 40 anos-luz de distância.

Gliese 12 b é um entre “um punhado de planetas temperados semelhantes à Terra que estão próximos o suficiente de nós e atendem a outros critérios necessários para este tipo de estudo”, disse Michael McElwain, astrofísico pesquisador do Goddard Space Flight Center da NASA que co- foi o autor do estudo, informou Phys.org.

A descoberta faz de Gliese 12 b o “mundo mais próximo, em trânsito, temperado e do tamanho da Terra localizado até hoje”, de acordo com os cientistas, que o veem como um candidato potencial para um exame mais aprofundado pelo Telescópio Espacial James Webb.

O trânsito ocorre quando um planeta passa na frente de sua estrela da nossa perspectiva, fazendo com que o brilho da estrela hospedeira diminua. Durante um trânsito, parte da luz da estrela é absorvida pela atmosfera do exoplaneta, emitindo uma assinatura química que pode ser captada por telescópios como o Webb, que é como a maioria dos exoplanetas são descobertos.

Para determinar se Gliese 12 b é habitável, os pesquisadores terão de descobrir se tem uma atmosfera semelhante à da Terra, o que lhe poderia permitir abrigar água na sua superfície – o ingrediente chave para a vida.

“As atmosferas retêm o calor e – dependendo do tipo – podem alterar substancialmente a temperatura real da superfície”, descreveu Shishir Dholakia, estudante de doutoramento no Centro de Astrofísica da Universidade do Sul de Queensland, na Austrália, que ajudou a liderar o estudo.

Ele explicou que a estimativa da temperatura é a “temperatura de equilíbrio” do planeta – o que Gliese teria sem atmosfera.

A equipe comparou o planeta a Vênus de tamanho semelhante, que não tem uma atmosfera para se proteger dos raios solares, daí a razão pela qual a temperatura média de sua superfície é de escaldantes 463° C.

“A Terra é habitável, mas Vênus não o é devido à sua perda total de água”, explicou Larissa Palethorpe, estudante de doutoramento na Universidade de Edimburgo e na University College London.

Felizmente, o estudo sugere que Gliese poderia ser um pouco mais hospitaleiro.

A distância entre Gliese 12 b e a sua estrela anã vermelha é de apenas 7% da distância entre a Terra e o Sol, o que significa que recebe 1,6 vezes mais energia da sua estrela do que a Terra recebe do Sol e cerca de 85% da que Vênus recebe.

“Uma vez que Gliese 12 b fica entre a quantidade de luz que a Terra e Vénus recebem do Sol, será valioso para preencher a lacuna entre estes dois planetas no nosso sistema solar”, disse Dholakia.

A capacidade de retenção atmosférica do planeta também será afetada pela tempestade da sua estrela.

Felizmente, embora as anãs vermelhas tendam a emitir poderosas explosões solares, análises científicas revelam que a fonte de energia de Gliese não é tão tempestuosa – o que significa que a atmosfera do planeta pode muito bem estar intacta.

“Gliese 12 b representa um dos melhores alvos para estudar se os planetas do tamanho da Terra que orbitam estrelas frias podem reter as suas atmosferas, um passo crucial para avançar a nossa compreensão da habitabilidade dos planetas da nossa galáxia,” disse Dholakia.

Os cientistas precisam descobrir mais rochas espaciais potencialmente habitáveis ​​no futuro para “compreender melhor a diversidade de atmosferas e os resultados evolutivos destes planetas”, segundo McElwain.