‘Não era só glamour’, diz ex-loira do Tchan sobre motivo que a fez deixar grupo

Silmara Miranda, ex-dançarina do É o Tchan, acabou de passar em um concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Brasília. A ex-loira contou ao UOL o que aconteceu para deixar o grupo, e disse ter muito carinho por Compadre Washington e Beto Jamaica.

+ Tadeu Schmidt se vacina contra a Covid-19: ‘Como eu esperei por este momento’

+ Jornalista declara orgulho de ser gay durante exibição ao vivo na Band

“Não é só de glamour, né? Algo que me fazia querer fazer outras coisas era quando a gente viajava. Às vezes a gente entrava no ônibus e ficava o dia todo viajando para chegar a uma cidade do interior do Nordeste. Eram horas na estrada. Eu via a minha vida passar. Pensava, estou perdendo o dia todo dentro do ônibus. Mas era tudo muito gratificante, subir ao palco e dançar. Foi uma época muito gostosa da minha vida”, disse. A policial rodoviária entrou no grupo em 2003 para substituir Sheila Mello. Antes, dava aula de ginástica e dança em academias.

“Eu estava fazendo faculdade de jornalismo, já tinha vontade de ser mãe e o Tchan estava passando por um momento de mudanças. Ficávamos às vezes muito tempo sem viajar. Aquilo me angustiava. Foi um período conturbado do É o Tchan. Tudo conspirou para que eu não quisesse renovar o contrato por mais quatro anos”, finalizou.

Veja também