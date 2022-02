‘Não era de graça’, revelou Anderson, do Molejo, sobre relações com homens

Anderson Leonardo, do Molejo, contou em entrevista ao canal “Cara a Tapa”, no Youtube, sobre suas relações com homens. O cantor disse que não tem preconceitos e falou sobre o assunto com humor.

“Ninguém tem nada contra ninguém. Vou frisar aqui sério. Eu nunca tive [preconceito]. Imagina, tu nasceu feiozinho e tu começa a ver uns menininhos mais bonitinhos. Aí, um cara mais velho te dá um tênis, um lanchinho, né? Pô, um cozinheiro colocava uns pratinhos melhores para mim para quê? eu tinha que transar mesmo… Ou você acha que o prato vinha de graça? Mas isso é passado”, começou.

Ele aproveitou o momento para comentar a polêmica de estupro envolvendo MC Maylon. “Eu percebi que o povo é muito inteligente. Acho que tava muito notório que era uma situação que estava querendo… Até porque uma pessoa que disse pelo o que passou não ia agir como estava agindo”, explicou, deixando claro que tudo foi consentido. “Não sei se sou referência ou não. Sei que eu adoro essa rapaziada que está chegando, adoro novidade. Porque a música é isso: todo mundo tem o seu espaço”, finalizou.

Confira a entrevista completa:

