Não era conto de fadas: Príncipe Charles teria dito não amar Diana um dia antes de casamento

As polêmicas envolvendo Princesa Diana e o Príncipe Charles estão voltando cada vez mais fortes. Durante o documentário “The Diana Interview: Revenge of a Princess”, produzido pelo ITV, a astróloga da princesa teria revelado que Charles não amava a esposa, segundo informações do Daily Star.

“Uma das coisas mais chocantes que a Diana me contou foi que na noite na véspera do casamento o Charles disse a ela que não a amava”, disse Penny Thornton. O herdeiro do trono britânico e Lady Di foram casados de 1981 até 1996, quando se separaram sob acusações de traição das duas partes.

“É algo completamente horrível para se fazer com a sua futura esposa, com a mulher com quem você vai se casar na catedral de St. Paul no dia seguinte. Acho que ele não queria se casar sob uma falsa premissa, ele queria ser sincero com ela”, continuou Penny. Ela ainda revelou que a princesa não queria ir em frente com a cerimônia depois da revelação do noivo. “Ela não queria seguir com o casamento, então ela cogitou simplesmente não aparecer”, finalizou.

Veja o trailer do documentário:

