‘Não é uma catástrofe’, diz Meloni sobre tarifaço de Trump

ROMA, 3 ABR (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou nesta quinta-feira (3) que o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi uma má decisão, mas não uma “catástrofe”.

A medida anunciada pelo magnata republicano inclui uma tarifa adicional de 20% sobre todas as importações da União Europeia, onde ainda há divergências sobre qual deve ser o tom das retaliações a Washington.

“Acho que a escolha dos EUA foi errada, que não favorece nem a economia europeia nem a americana, mas também acho que não devemos alimentar o alarmismo que ouvi nas últimas horas”, declarou Meloni em uma entrevista ao Tg1.

A premiê italiana, que se reuniu com os integrantes do governo, acrescentou que organizará uma cúpula com líderes empresariais na próxima semana para “buscar as melhores soluções” sobre as medidas americanas.

“O mercado dos EUA é importante para as exportações italianas, vale 10% do total das nossas exportações e não vamos parar de exportar para eles. Isso significa que obviamente temos outro problema que precisaremos resolver, mas não é a catástrofe que alguns estão falando”, disse Meloni. (ANSA).