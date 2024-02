‘Não é só por isso’, diz Anitta sobre receber cachê de R$ 1 milhão no Carnaval

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/02/2024 - 17:03 Para compartilhar:

Após o colunista Lucas Pasin, do UOL, informar que Anitta recebeu um cachê de R$ 1 milhão para participar do Camarote N1 na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a cantora falou sobre o assunto e explicou que “existem várias questões quando ela assina esse tipo de contrato e que não é apenas sobre o dinheiro”.

“Eu não fico falando de cachê. A presença aqui não é só por isso”, iniciou Anitta. “Não é: “Vou pegar e você vai”. Primeiro preciso querer sair de casa, tem mais questões”, disse Anitta.

Uma fonte ligada a contratos de presença VIP disse para Pasin que “só a presença na Sapucaí ultrapassa o valor de R$ 1 milhão. Anitta não sai de casa por menos que isso”, afirma.

