Anitta conseguiu mais um feito histórico na sua carreira internacional. Pelo segundo ano, a cantora brasileira conquistou um troféu no MTV Video Music Awards 2023, o VMA – e dessa vez na categoria Melhor Clipe Latino, com a música “Funk Rave”.

A carioca conseguiu, por meio de voto popular, vencer nomes consagrados da música latina que estavam concorrendo na categoria, como Bad Bunny, Karol G, Shakira e Rosalía.

“Não acredito. Brasil, nós estamos aqui de novo. Pela segunda vez. Obrigada aos meus fãs, não seria nada sem eles, devo tudo o que tenho a eles. Agradeço muito!”, disse ela em um trecho do seu discurso que teve trechos em inglês e espanhol.

Veja o discurso de Anitta após vencer na categoria!#VMAs #VMA📷 Ela agradeceu a todos. pic.twitter.com/cyOL3Mj5ZS — Gabriel Menezes (@briel_menezes) September 13, 2023

A funkeira também subiu ao palco com um medley do seu próximo álbum, A Favela Love Story, começando por “Used to Be”, usando apenas alguns trechos de “Casi, Casi”, e, por fim, passando por “Funk Rave”. Ela também apresentou uma prévia do seu próximo feat ao lado do grupo de kpop TXT – e a premiação encerrou com o hit “Funk Rave”. A brasileira, inclusive, foi a responsável pela festa pós-premiação.

No ano passado, ela havia recebido sua primeira indicação e convite para se apresentar no VMA, concorrendo como a primeira brasileira solo a ser indicada na categoria de Melhor Artista Latino, mas saiu vencedora na categoria de Melhor Clipe de Música Latina, com o hit “Envolver”.

Prêmios internacionais

Além dos dois VMAs que Anitta já tem na sua estante, ela coleciona outros feitos internacionais na sua carreira.

Prêmio nas categorias TikTok Bop Of The Year e Melhor Videoclipe com “Envolver” no iHeartRadio Music Awards 2023

A primeira brasileira a conquistar o troféu de Melhor Artista Feminina Latina no 50ª American Music Awards 2022

Prêmio de Melhor Artista Latino no MTV Europe Music Awards 2022

Prêmio de Artista Musical Inovadora no Innovators Awards 2022, premiação promovida pelo Wall Street Journal

Conquistou o selo do Guinness World Records 2022 por ter sido a primeira artista latina a atingir o 1º lugar do Spotify Global, com o hit “Envolver”

Prêmio de Coreografia Mais Quente, na 19ª Premios Juventud 2022, organizada pela emissora de televisão Univision

Prêmios no Latin Music Official Italian Awards 2018, prêmio italiano dedicado à música Latina, nas categorias Melhores Fãs, Melhor Música em Espanglês (mistura dos idiomas espanhol e inglês) por “Me Gusta e Melhor Clipe Latino Feminino

Prêmios Latin American Music Awards 2018, 2019, 2021 e 2022 nas categoria Clipe Favorito por “Medicina” e “R.I.P.”, feat com Sofia Reyes e Rita Ora, Artista Feminina Favorita e Video Favorito com “Girl from Rio”

Prêmio Melhor Cantora Internacional na premiação Homem do Ano 2018, da revista GQ México

Prêmios de Melhor Artista Brasileiro no MTV Europe Music Awards nas edições de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021

Prêmio Social Star no iHeartRadio Music Awards 2018

Prêmio de Hit do Ano com “Downtown”, feat com J Balvin, no MTV Miaw México 2018

Prêmios Eres 2018, da revista mexicana, nas categorias Melhor Cantora e Melhor Video Musical com “Downtown”, feat com J Balvin

