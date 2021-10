Não é só no Flamengo! Lesão de Pedri causa tensão interna no Barcelona Meia é tratado como uma das principais peças do elenco dirigido por Ronald Koeman, mas está afastado dos gramados por lesão. Comissão técnica quer contar com o jogador

Se no Flamengo há uma tensão interna por conta da lesão no joelho do atacante Pedro, no Barcelona a situação também não é de harmonia. O jornal “As” revelou que há um estresse entre a comissão técnica e os serviços médicos do clube culé por conta da ausência do meia Pedri, lesionado.

Na última terça-feira, antes do treino pela manhã dos jogadores, houve uma discussão entre Alfred Schreuder, auxiliar do técnico Ronald Koeman, e Juanjo Brau, responsável pelo setor de fisioterapia da equipe catalã. O holandês reclamou de um novo contratempo com o jovem e recebeu como justificativa uma questão de azar do atleta.

O membro dos serviços médicos do Barcelona chegou a culpar o gramado de futebol como um dos responsáveis pela lesão de Pedri. A discussão abriu a caixa de pandora e a carga de tensão que vive o clube blaugrana neste momento, apesar da imagem vendida transparecer que não há nenhum problema no clube.

Na última sexta-feira, o treinador Ronald Koeman teve uma reunião com os médicos da equipe, o que evidencia há existência desse problema. E essa questão deve ser resolvida pelo persidente Joan Laporta, que pode entrar em cena a qualquer momento.

