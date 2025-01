Não é só Neymar: relembre outros retornos marcantes de craques ao futebol brasileiro

A volta de Neymar ao Santos, confirmada pelo próprio jogador na última quinta-feira, 30, é uma das mais impactantes da história recente do futebol brasileiro. Principal nome do Brasil nos últimos anos, Neymar rescindiu com o Al-Hilal e retornará à Vila Belmiro após 12 anos.

Apesar das constantes lesões, especialmente o rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo em 2024, que tirou Neymar do gramados por mais de um ano, pouco se esperava que o craque retornasse ao Brasil tão cedo, especialmente pela questão financeira.

Neymar recebia o 3º maior salário do mundo no futebol no Al-Hilal, cerca de 6,6 milhões de euros mensais (100 milhões de euros por temporada). Para voltar ao Santos, Neymar precisou reduzir drasticamente seu salário, que deve ficar na casa do R$ 1 milhão por mês, representando apenas 2% do que ele ganhava na Arábia Saudita.

O impacto da volta do Neymar é imediato, mas resta saber se o retorno esportivo será consolidado nos próximos meses. Prestes a completar 33 anos, o brasileiro se junta ao grupo de craques que retornaram ao Brasil ainda com “muita lenha para queimar”, que voltaram com enorme expectativa.

Relembre os nomes abaixo:

Romário

Eleito melhor jogador do mundo em 1994, após o título da Copa do Mundo, Romário vivia o auge da sua carreira e era o principal destaque do Barcelona. Entretanto, o baixinho optou pelo seu retorno ao Brasil em 1995.

Naquele ano, Romário era anunciado pelo Flamengo, principal rival do Vasco, clube que o revelou para o futebol. O retorno do atacante foi anunciado no início de 95, poucos dias antes do jogador receber o prêmio de melhor do mundo da FIFA.

Justamente pelo seu desempenho durante dois anos vestindo a camisa do Barcelona, marcando 34 gols em 46 partidas (1993-1995) e sendo o principal jogador da Seleção na Copa de 1994, Romário retornava ao futebol nacional como uma grande estrela. À época, era considerada por muitos a maior contratação da história.

Vestindo a camisa rubro negra, o desempenho individual foi equivalente à expectativa que foi criada. O baixinho atuou durante cerca de um ano, marcando 68 gols em 79 partidas. Apesar disso, o atacante conquistou apenas uma Taça Guanabara (1995) e um Campeonato Carioca (1996). Ainda em 96, foi emprestado para o Valência, retornando ao clube carioca em 1997.

Ronaldo

Outro retorno badalado foi o de Ronaldo, em 2009. Após deixar o Milan, no ano anterior, Ronaldo estava se recuperando de uma grave lesão no joelho e utilizava as instalações do Flamengo para tal. Entretanto, de maneira inesperada, o jogador foi contratado pelo Corinthians.

Anunciado em dezembro de 2008 pelo clube paulista, Ronaldo voltou a atuar apenas em março de 2009, estreando contra o Itumbiara-MG, em partida válida pela Copa do Brasil.

Por conta de suas constantes lesões e por estar “acima do peso”, a volta do Fenômeno era “duvidosa”, mas o atacante rapidamente mostrou o porque tem esse apelido.

No seu grande ano após o retorno, ainda em 2009, Ronaldo foi o principal responsável pelos títulos do Campeonato Paulista (invicto) e da Copa do Brasil, marcando gols nas finais dos dois torneios, sendo um deles, contra o Santos, o mais marcante em sua passagem pelo Corinthians.

A passagem de Ronaldo no Corinthians se encerrou junto com a sua carreira. Após eliminação na pré-libertadores, em 2011, Ronaldo anunciou sua saída do clube paulista e sua aposentadoria dos gramados aos 34 anos.

Ronaldinho Gaúcho

Em 2011, também após passagem pelo Milan, Ronaldinho Gaúcho desembarcava no Brasil para retornar ao futebol brasileiro. A princípio, a expectativa era que o meia assinasse com o Grêmio, clube que o revelou. O tricolor chegou a preparar uma festa para a apresentação do “bruxo”, mas teve seus planos frustrados.

No dia 10 de janeiro daquele ano, Ronaldinho foi confirmado no Flamengo, onde permaneceu por apenas uma temporada. Ao todo, foram 72 jogos vestindo a camisa rubro-negra, com 28 gols marcados e apenas um título carioca conquistado.

Em 2012, Ronaldinho se transferiu para o Atlético Mineiro, permanecendo por dois anos. No Galo, Ronaldinho viveu seu melhor momento no Brasil, conquistando o inédito título da Libertadores, sendo o principal destaque da equipe mineira no torneio.

Adriano “Imperador”

Depois de uma passagem avassaladora vestindo a camisa da Internazionale de Milão, recebendo a alcunha de “Imperador”, Adriano voltou ao futebol brasileiro em 2008, sete anos após a sua saída para a Europa.

Naquela oportunidade, Adriano foi emprestado ao São Paulo, onde permaneceu por apenas 6 meses, mas tempo o suficiente para deixar o seu nome marcado, mesmo sem conquistar títulos.

Após o fim do empréstimo, retornou à Inter, mas voltou novamente ao futebol brasileiro em 2009, vestindo a camisa do Flamengo, onde o atacante havia iniciado a sua carreira. Nessa passagem, disputou 48 partidas e marcou 34 gols, conquistando o título do Campeonato Brasileiro e, sendo o principal jogador da equipe rubro-negra.

Kaká



Eleito Bola de Ouro em 2007, Kaká também retornou ao futebol brasileiro. O meia brasileiro voltou ao São Paulo 11 anos após a sua saída para a Europa. No meio da temporada de 2014, Kaká foi emprestado ao tricolor paulista para a disputa do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Apesar de ficar por pouco tempo no São Paulo, a contratação de Kaká foi impactante, especialmente para o torcedor tricolor. Usando a camisa 8, Kaká foi recepcionado por mais de 25 mil torcedores no Morumbi.

Dentro de campo, formou um “quarteto mágico”, muito lembrado pelo torcedor do clube, ao lado de Ganso, Pato e Luis Fabiano. A liderança e a qualidade técnica do meia ajudaram o clube a subir na tabela do Brasileirão, terminando o campeonato na 2ª colocação.

Roberto Carlos

Menos badalado que os nomes anteriores, mas com carreira vitoriosa na Europa, Roberto Carlos foi contratado pelo Corinthians em 2010, reeditando parceria com Ronaldo Fenômeno, que teve grande influência na sua contratação.

O jogador chegou ao Corinthians já com 37 anos, após 15 anos fora do Brasil. Apesar de resolver o problema do time na lateral esquerda, o pentacampeão teve uma passagem “discreta”, marcada pela sua polêmica saída em 2011.

Após ficar de fora da convocação para o jogo decisivo do Corinthians na pré-libertadores daquele ano, confronto que culminou na eliminação do alvinegro, Roberto Carlos deixou o clube sem dar explicações.

Marcelo

Multicampeão pelo Real Madrid, Marcelo retornou ao Rio de Janeiro em 2023 para jogar pelo Fluminense, clube que o lançou para o futebol. Depois de mais de 15 anos na Europa, Marcelo rapidamente caiu nas graças do torcedor, agregando com seu talento e experiência na conquista da inédita Libertadores do clube carioca no mesmo ano.

A passagem de Marcelo, porém, durou pouco. Convivendo com lesões e desentendimentos dentro do clube, Marcelo foi desligado do clube no meio do Brasileirão de 2024. O episódio final, que culminou no desligamento, foi um desentendimento com o técnico Mano Menezes durante partida contra o Grêmio, na 32ª rodada do Brasileirão.