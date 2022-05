‘Não é prostituição’, diz ex-Playboy Viviane Bordin sobre venda de nudes

A ex-“Playboy” Viviane Bordin, de 41 anos, falou sobre a venda de nudes e outros conteúdos sensuais em plataformas para adultos.





“Quando criei a minha própria revista, sem preconceitos com o nu artístico, recebi muitos e-mails e telefonemas. Mas não se tratava de garotas de programa, de prostituição, de nenhuma forma. Então, eu bati bastante a cabeça e falava: ‘vocês vão ter que me engolir, não é prostituição. É uma revista de nudez'”, opinou ela, em entrevista ao “UOL”, sobre a nova plataforma que criou a OnlyDimonds para competir com o OnlyFans no Brasil.